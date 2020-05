Salvini: “Bene ripresa Serie A, ma le scuole e gli asili?”

ULTIME NEWS – Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso del Milan, ha parlato della ripartenza della Serie A, aggiungendo una critica al Governo. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Il governo ha deciso che la Serie A di calcio riparte il 20 giugno. Bene. E le scuole? E gli asili? Perché in tutta Europa sono già stati riaperti e in Italia no? Possibile che i bambini e le famiglie vengano sempre dopo tutti?”.

