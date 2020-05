Gravina: “Ripresa Serie A una speranza per tutto il Paese”

ULTIME NEWS – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è detto felicissimo sulla ripresa della Serie A prevista per il 20 giugno. Le sue parole riportate dall’ANSA: “La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”.

