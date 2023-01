Salernitana-Milan 1-2 al 90′: gol mangiati e sofferenza | Serie A News

È terminata da pochi minuti, allo stadio 'Arechi', la partita Salernitana-Milan , valida per la 16^ giornata della Serie A 2022-2023 . Ecco, qui di seguito, il racconto del secondo tempo dei rossoneri di Stefano Pioli .

Dopo che il primo tempo era terminato 0-2 , in virtù delle reti realizzate da Rafael Leão ( 10' ) e da Sandro Tonali (1 5' ), la ripresa inizia con il Milan ancora padrone del campo. Nei primi dieci minuti di gioco, infatti, Olivier Giroud si divora nettamente due gol fatti.

Il Milan trova il terzo gol al 58' , con il tiro sotto-misura di Fikayo Tomori deviato in rete da Brahim Díaz , ma l'arbitro Francesco Fourneau della sezione A.I.A. di Roma 1, giustamente, annulla la rete rossonera - con l'ausilio del V.A.R. - per il netto fuorigioco del fantasista andaluso.

Pioli cambia, intorno all'ora di gioco, inserendo Charles De Ketelaere per lo stesso Brahim. Lo stesso fa Davide Nicola , sul versante granata, inserendo l'attaccante Federico Bonazzoli e passando, dunque, ad un attacco a tre punti con Boulaye Dia e l'ex rossonero Krzysztof Piątek .

È proprio Bonazzoli a tentare una sortita offensiva per la Salernitana , con il pallone che termina altissimo sulla traversa della porta difesa da Ciprian Tătărușanu , ma è il Diavolo ad andare ancora ad un passo dal terzo gol. De Ketelaere, dopo essersi liberato bene sul versante destro dell'attacco, si incarta e si fa chiudere dai centrali granata a tu per tu con Guillermo 'Memo' Ochoa .

L'arbitro Fourneau prima espelle Domagoj Bradarić al 75' , poi, però, dopo consulto con il V.A.R., torna sulla sua decisione ed ammonisce solo il croato. Non passibile di rosso, quindi, l'intervento in ritardo sul piede di Pierre Kalulu . La Salernitana tenta una fiammata e va alla conclusione - sbilenca - con Lassana Coulibaly .

Grande doppia chance per il Milan, all'82',con Giroud prima e De Ketelaere poi: bravissimo, in ambedue le circostanze, il portiere messicano Ochoa. Gol mangiato, gol subito perché, sul capovolgimento di fronte, sul cross di Coulibaly, Bonazzoli, di piatto sotto-misura, fa secco Tătărușanu.