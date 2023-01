Salernitana-Milan 0-1: la sblocca subito Rafael Leao | Serie A News

Rafael Leao porta subito in vantaggio il Milan in casa della Salernitana. Gol al 10' sull'assist di Sandro Tonali. Diavolo avanti all'Arechi

Rafael Leao porta subito in vantaggio il Milan in casa della Salernitana. Al 10', sulla bella palla in verticale di Sandro Tonali, l'attaccante portoghese è scattato sul filo del fuorigioco e, dalla sinistra, ha aggirato Guillermo 'Memo' Ochoa infilando il portiere messicano inesorabilmente. Salernitana-Milan 0-1. Segui il LIVE della sfida tra granata e rossoneri >>>