Salernitana-Milan 0-2 al 45′: due gol e dominio assoluto | Serie A News

Salernitana-Milan 0-2: il racconto del primo tempo

Il Milan indirizza la partita praticamente subito, andando in gol due volte nel primo quarto d'ora di gioco. Al 10', sulla bella palla in profondità di Sandro Tonali, è Rafael Leao che, scattato sul filo del fuorigioco, aggira sulla sinistra Guillermo 'Memo' Ochoa, al suo esordio in Serie A, battendolo inesorabilmente per il vantaggio milanista.