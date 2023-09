Roma-Milan, il momento chiave: sprint in partenza | Serie A News

Ecco, di seguito, uno dei momenti chiave di 'acmilan.com' relativo al match Roma-Milan, terminato 1-2 per i rossoneri di Stefano Pioli

( fonte: acmilan.com ) Il Milan ingrana la terza. Con qualche brivido nel finale, dovuto inevitabilmente all'inferiorità numerica per oltre mezz'ora di gioco, ma con grande e indiscutibile merito . Al vantaggio firmato da Olivier Giroud su rigore ha fatto seguito il raddoppio, spettacolare, di Rafa Leão . 2-1 il risultato al termine dei novanta minuti, di Spinazzola in pieno recupero il gol, valso solo ad accorciare le distanze, dei padroni di casa. Andiamo ad analizzare quali si sono rivelati i fattori e i momenti chiave del match dell'Olimpico:

SPRINT IN PARTENZA

Un fattore che ha accomunato entrambe le frazioni di gioco. I rossoneri hanno approcciato con convinzione, alzando il baricentro e comandando il possesso fin dalle prime battute della gara. Ma soprattutto, hanno colpito nei primi minuti. Al 9' del primo tempo con Giroud, su rigore guadagnato qualche minuto prima da Loftus-Cheek, e al 3' della ripresa con Leão. I rossoneri sono entrati in campo con le idee chiare e hanno capitalizzato al meglio, almeno in avvio, le occasioni costruite: due docce fredde per i giallorossi, due reti che hanno indirizzato l'esito e mostrato la consapevolezza del Milan nelle proprie qualità.