Roma-Milan, Cristante: “Gli episodi a volte fanno la differenza…”

Cosa pensi di poter dare come interno di centrocampo? “È una domanda che mi fanno ogni volta. Ho giocato in questi due anni di più davanti alla difesa, certi meccanismi mi vengono un po’ di più in automatico. Oggi c’era bisogno di fare la mezz’ala, è stata una partita difficile dove non abbiamo avuto tanto la palla e veramente un po’ tutto era più complicato”.