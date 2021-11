Roma-Milan 1-2: numeri e statistiche della partita | Serie A News

Roma-Milan 1-2 allo stadio 'Olimpico'. Ecco numeri, statistiche e curiosità dopo la partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Roma-Milan , partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022 , è terminata 1-2 per i rossoneri. Ecco, dunque, numeri, curiosità e statistiche scaturite dal match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

1 - Zlatan Ibrahimović ha segnato il suo 400º gol nei campionati nazionali in cui ha giocato. Il primo arrivò il 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489).