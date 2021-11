Roma-Milan 1-2, Kjaer eletto MVP della partita | Serie A News

Simon Kjaer votato miglior giocatore di Roma-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico'. Le motivazioni nella nota ufficiale del club rossonero

In coppia con Fikayo Tomori ha formato la consueta diga invalicabile, perforata soltanto dal gol di Stephen El Shaarawy nei minuti di recupero. 48 passaggi positivi, 6 lanci a buon fine, un salvataggio decisivo sul colpo di testa di Nicolò Zaniolo e tanta presenza in ogni momento del match: Kjær è dunque l'MVP di Roma-Milan, bravo Simon!".