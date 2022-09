Risultati Serie A – Sampdoria-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco numeri e dati di quanto successo a Marassi

Daniele Triolo

Tabellino Sampdoria-Milan 1-2 - Il Milan vince, 1-2, a 'Marassi', in casa della Sampdoria, al termine di una partita controllata nel primo tempo e combattuta nella ripresa.

Nel primo tempo, al 6', Diavolo in vantaggio con Junior Messias su assist di Rafael Leão e gara in discesa per i rossoneri. Al 21' anche un gol annullato a Charles De Ketelaere per un fuorigioco attivo di Olivier Giroud nello svolgimento dell'azione.

Nella ripresa, però, Leão rimedia subito la seconda ammonizione e il conseguente cartellino rosso dall'arbitro Michael Fabbri. Dieci minuti dopo, al 57', su cross di Tommaso Augello dalla sinistra colpo di testa di Filip Djuričić e pareggio dei padroni di casa.

Il Milan, però, schieratosi a tre dietro con Theo Hernández più alto, conquista un calcio di rigore - con l'ausilio del V.A.R. - per un fallo di mano di Gonzalo Villar sul colpo di testa di Giroud sugli sviluppi di un corner. Dal dischetto, al 67', Giroud non sbaglia e riporta il Diavolo in vantaggio.

Finale concitato, con la Sampdoria all'assalto ed il Milan a resistere stoicamente. Finisce 1-2 per i rossoneri, tre punti di vitale importanza per il prosieguo della stagione. Vediamo ora, dunque, il tabellino completo di Sampdoria-Milan 1-2 a 'Marassi'.

SAMPDORIA-MILAN 1-2

Marcatori: 6' Messias (M), 57' Djuričić (S), 67' rig. Giroud (M)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszyński (59' Gabbiadini), A. Ferrari, Murillo, Augello; Villar (86' R. Vieira); Léris, Rincón, Sabiri, Djuričić (79' Verre); Caputo (79' Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Contini, Amione, Conti, Murru, Yepes, Pussetto. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Pobega (78' Vranckx), Messias (59' Tomori), De Ketelaere (71' Bennacer), R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Adli, Brahim Díaz, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 17' R. Leão (M), 54' A. Ferrari (S), 66' Villar (S), 93' Quagliarella (S), 94' Augello (S), 96' Léris (S)

Espulsi: 47' R. Leão (M) per doppia ammonizione, 97' Giampaolo (S, non dal campo) per doppia ammonizione.

Note: al 21' gol annullato a De Ketelaere (M) con il V.A.R. per un fuorigioco attivo di Giroud durante l'azione; al 66' concesso un calcio di rigore - sempre con l'ausilio del V.A.R. - al Milan per fallo di mano di Villar sugli sviluppi di un calcio d'angolo.