Sampdoria-Milan 0-1: espulsione per Leao | Serie A News

Rafael Leao espulso al 47' di Sampdoria-Milan. Doppio cartellino giallo per il portoghese. La seconda ammonizione per gioco pericoloso

Milan in dieci uomini, a 'Marassi' contro la Sampdoria, in apertura di ripresa. Il Diavolo, al 47', perde infatti Rafael Leao, espulso dall'arbitro Michael Fabbri per doppia ammonizione. Su un cross dalla destra, Leao prova il gol in rovesciata nel cuore dell'area di rigore doriana: invece del pallone, però, colpisce la testa del difensore Alex Ferrari. Secondo cartellino giallo per lui e espulsione. Leao, naturalmente, salterà per squalifica Milan-Napoli di domenica prossima a 'San Siro'. Segui il LIVE testuale del match di 'Marassi' >>>