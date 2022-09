Sampdoria-Milan 1-2: Giroud in rete su rigore | Serie A News

Dura dieci minuti il pareggio della Sampdoria contro il Milan. Al 67', infatti, Olivier Giroud riporta in vantaggio il Diavolo dal dischetto. Calcio di rigore concesso dall'arbitro Michael Fabbri - dopo il consulto con il V.A.R. - per un fallo di mano di Gonzalo Villar proprio su un colpo di testa di Giroud sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore dei rossoneri. Dagli undici metri Giroud, di sinistro, spiazza Emil Audero: portiere nell'angolo basso a sinistra, pallone a destra a mezza altezza. Sampdoria-Milan 1-2 ... ricordando, però, come il Milan giochi sempre in dieci uomini per l'espulsione di Rafael Leão ad inizio ripresa. Segui il LIVE testuale del match di 'Marassi' >>>