Risultati Serie A, Napoli-Milan 2-1: tabellino e marcatori | News

Napoli-Milan 2-1, il tabellino

Un primo tempo orribile quello del Milan contro il Napoli. I rossoneri si fanno bucare dopo pochi minuti da un taglio centrale di Politano con la difesa ferma. Retroguardia rossonera colpevole anche sul gol di Lukaku. La squadra di Sergio Conceicao non fa praticamente nulla nei primi 45 minuti di gioco. Il Milan cambia atteggiamento nella ripresa anche grazie allo sprint di Leao, ma il Diavolo sbaglia un calcio di rigore con Gimenez per riaprire la gara. Jovic accorcia le distanze con una zampata a pochi minuti dalla fine. Finisce qui, addio Champions League per il Milan, col il quarto posto lontano 9 punti.