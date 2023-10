Risultati Serie A – Milan-Juventus 0-1: tabellino e marcatori | News

Un primo tempo molto intenso da parte di tutte e due le squadre. Il Milan va molto vicino al gol con Giroud, ma è bravissimo Szczęsny. Nella Juventus bene nei primi 45 minuti Kean, che si guadagna il rosso su Thiaw e va vicino al gol. Secondo tempo che parte bene per il Milan con un buon atteggiamento. La partita, però, la sblocca la Juventus con un tiro deviato da fuori di Locatelli. Seconda sconfitta stagionale per il Milan. Inter di nuovo in testa alla Serie A.