Milan-Juventus 0-0 al 45′: Szczęsny ferma Giroud. Rosso per Thiaw

25 minuti e la sensazione che il Milan possa fare malissimo dal lato di Leao. Pressing delle due squadre ci si abbassa, ma resta alta l'intensità. La Juventus si abbassa e aspetta il Milan. Al 34' si rifà vedere la Juventus: palla filtrante di Kostic, bel tiro di Rabiot che va fuori. Fase un poì confusa della partita, ma resta sempre alta la fisicità e l'intensità. Al 40' rosso per Thiaw per fallo da ultimo uomo. Al 45' Kean va molto vicino al gol. Finisce il primo tempo: partita dura per il Milan, che sarà in dieci per tutto il secondo tempo.