Risultati Serie A – Milan-Bologna 2-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Bologna 2-0 - Il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria e lo fa battendo per 2-0 il Bologna a 'San Siro'. Partita che si accende al 21', quando l'ottimo Charles De Ketelaere innesca Rafael Leão: conclusione sporca, ma vincente, con il piatto destro per l'attaccante portoghese che non lascia scampo a Łukasz Skorupski.