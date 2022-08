Milan-Bologna 1-0: De Ketelaere inventa, Leao segna | Serie A News

Milan in vantaggio a 'San Siro' contro il Bologna. Gol, al 21', di Rafael Leao su assist di Charles De Ketelaere. Bella azione del Diavolo!

Milan in vantaggio a 'San Siro' contro il Bologna. Il belga Charles De Ketelaere, protagonista finora di un ottimo match, recupera pallone a metà campo, parte in velocità verso l'area rossoblu e, giunto nei pressi dei sedici metri, serve il pallone a sinistra a Rafael Leao. Il portoghese, di piatto destro, con una conclusione ad onor del vero non irresistibile, batte Łukasz Skorupski sul primo palo. Milan-Bologna 1-0. Segui qui il LIVE del secondo tempo tra rossoneri e rossoblu >>>