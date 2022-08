Milan-Bologna 2-0 al 90′: Leao e Giroud, il Diavolo va | Serie A News

Terminata a 'San Siro' Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco quanto è accaduto nella ripresa per il Diavolo

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti, a 'San Siro', Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco quanto è accaduto nei secondi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli.

Il primo tempo, terminato 1-0 per il Milan con gol di Rafael Leão, ha visto i rossoneri tutto sommato in controllo del match, seppur contro un buon Bologna. Proprio i felsinei creano la prima occasione del secondo tempo, al 52', con una conclusione dalla distanza di Nico Domínguez: pallone alle stelle.

Tre minuti più tardi, su cross dalla sinistra di Andrea Cambiaso dalla sinistra, per poco Marko Arnautovic, in spaccata in area piccola, non arriva alla deviazione vincente con Mike Maignan, sostanzialmente già battuto. Al 57', calcio d'angolo di Sandro Tonali, stacco imperioso di testa di Olivier Giroud e pallone alto sulla traversa della porta ospite.

Il Milan, però, c'è e sale di tono. Passa, infatti, qualche secondo (58') e Leão, approfittando di un errato disimpegno della difesa del Bologna, offre a Giroud un pallone che l'attaccante francese, in spaccata acrobatica, deposita in rete per il raddoppio rossonero!

Pioli manda in campo Yacine Adli, che fa il suo debutto ufficiale in rossonero, ma è il Bologna ad andare vicino al gol, al 67', con una punizione di un altro nuovo entrato, Nicola Sansone che scocca un tiro da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla tocca il palo esterno alla destra di Maignan ed esce.

È Alexis Saelemaekers, entrato in campo al posto di uno spento Junior Messias, a impegnare, poi, Skorupski con un gran destro dalla distanza (69'): la forza c'è, la precisione anche. Ma la conclusione è troppo centrale per creare troppi problemi all'estremo difensore polacco del Bologna.

I felsinei reclamano un calcio di rigore al 71' per un intervento di Pierre Kalulu, in piena area di rigore rossonera, su Sansone. L'arbitro Gianluca Manganiello giudica l'entrata del francese da regolamento e non concede il penalty al Bologna. Un tiro dagli undici metri che, ad onor del vero, poteva starci. Il V.A.R. non interviene, lasciando il tutto al giudizio dell'arbitro di campo.

Il Milan tiene il pallino del gioco, gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi. Anzi sono i rossoneri, in costante pressione sul portatore di palla avversario, a sfiorare il gol all'85'. Cross, dalla sinistra, di Fodé Ballo-Touré e Adli, incuneatosi in area di rigore felsinea, chiama Skorupski ad una bella parata di piede.

Al 91', su tacco spettacolare di Leão, per poco il Diavolo non trova il tris con l'incursione in area piccola di capitan Davide Calabria. Tentativo rimpallato, senza fortuna. Milan-Bologna 2-0 a 'San Siro', tre punti importanti per i ragazzi di Pioli che, adesso, torneranno in campo martedì 30 agosto, alle ore 18:30, al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>