Milan-Bologna 1-0 al 45′: assist di CDK, gol di Leao | Serie A News

Terminato a 'San Siro' il primo tempo di Milan-Bologna. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli

È terminato da pochi minuti, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Bologna , partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 . Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli .

Alla prima, vera, azione ( 21' ), però, il Milan va in vantaggio : cavalcata di Charles De Ketelaere che arriva fino al limite dell'area di rigore del Bologna ; scarico per Rafael Leão , a sinistra. Tiro dell'attaccante portoghese, un piatto destro non irresistibile, che, però, fa, secco Łukasz Skorupski sul primo palo.

De Ketelaere è in palla e, qualche minuto più tardi, concede il bis: assist, stavolta, nel cuore dell'area di rigore del Bologna per Pierre Kalulu: il centrale francese stoppa e tira, sparando, però, la sfera addosso a Skorupski da distanza ravvicinata, non accorgendosi della presenza di Olivier Giroud, da solo, in mezzo all'area felsinea.