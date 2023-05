Risultati Serie A – Juventus-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Juventus-Milan 0-1

Il Milan di Stefano Pioli centra, con 90' di anticipo sulla fine del campionato, l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Battuta, 0-1, la Juventus all'Allianz Stadium. Partita non bellissima, che ha vissuto di folate: gioco non spettacolare, squadre maggiormente preoccupate di difendersi con ordine per poi accelerare in contropiede. Al 40', sul cross dalla destra di Davide Calabria, il gol che ha deciso il match: stacco aereo, sontuoso, di Olivier Giroud, al suo 17esimo gol stagionale, che non ha lasciato scampo a Wojciech Szczęsny. Nella ripresa la Juve ci ha provato, ma soltanto due vere occasioni da gol, una per parte. Prima è Rafael Leão a spaventare lo 'Stadium'; quindi è Danilo, con un tap-in, ad andare vicino al pareggio nel recupero. Salvataggio sulla linea, provvidenziale, di Pierre Kalulu. Ecco, dunque, il tabellino completo di Juventus-Milan 0-1 dell'Allianz Stadium.