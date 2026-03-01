Risultati Serie A, Cremonese-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Zini' di Cremona tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Cremonese-Milan 0-2, il tabellino
Soffre, ma vince, il Milan di Massimiliano Allegri, allo stadio 'Zini' contro la Cremonese di Davide Nicola. I rossoneri passano in trasferta, rialzandosi, quindi, dopo la sconfitta interna contro il Parma. Nella prima mezz'ora meglio i padroni di casa, anche se Mike Maignan non è chiamato a grandi interventi. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, Diavolo vicino al gol per quattro volte: soltanto Emil Audero, tanta sfortuna ed imprecisione evitano il vantaggio milanista. Nella ripresa, quindi, il Milan sembra - minuto dopo minuto - credere sempre di meno al successo. Enorme palla-gol per Rafael Leão che, però, spreca sotto porta. Quando ormai tutto lascia presagire che si andrà verso un pareggio, all'89', sugli sviluppi di un corner, cross di Luka Modrić, sponda aerea di Koni De Winter e colpo di testa di Strahinja Pavlović nell'angolo. In pieno recupero (94'), in contropiede, gol di Leão sul gentile suggerimento di Christopher Nkunku. I rossoneri, dunque, tornano a - 10 dall'Inter ad una settimana dal derby di Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Cremonese-Milan 0-2 dello 'Zini'.
Marcatori: 89' Pavlović, 94' R. Leão
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (67' F. Terracciano), Luperto; Zerbin (67' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (67' Djurić). A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Sanabria. Allenatore: Nicola.