Risultati Serie A – Bologna-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Un buon primo tempo per il Milan che si porta in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Giroud e di Pulisic. Sprazzi di ottima manovra in avanti, ma anche qualche pericolo lasciato in difesa. Un secondo tempo più difficile per i rossoneri, cha faticano con un crollo fisico. Il Milan riesce a chiudere la porta e a portare a casa la vittoria.