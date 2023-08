Bologna-Milan 0-2 al 90′: ripresa sofferta. Basta il buon primo tempo

Dopo un buonissimo primo tempo del Milan , riparte la partita contro il Bologna. Parte bene il Milan con un gran lancio di Theo per Leao, che però perde troppo tempo in area. Proteste del Bologna per un intervento di Tomori su Zirkee in area. Pairetto lascia correre. Sembra giusta la scelta. Sale il Bologna, che con l'ingresso di Orsolini sta spingendo di più. Controllo palla del Milan che cerca di addormentare la gara. Al 60' Ndoye supera Calabria, ma è bravissimo a chiudere Maignan lo specchio della porta e a lasciare il solo palo esterno. Sale il Bologna, ancora con Ferguson, bravissimo Maignan . Il Milan prova a tenere il pallone.

Ritmi più bassi in questa ripresa. Pioli vede la squadra stanca e fa quattro cambi al 73'. Il Bologna continua a provarci con tutte le sue forze. Ora il Milan prova di nuovo a farsi in avanti con una buona spinta di Leao. Provano ancora col possesso palla i rossoneri. Il Milan rischia in fase difensiva con troppi errori. Tanti cambi anche per il Bologna alla ricerca del 1-2. Al 89' dribbling secchi di Leao che spara sul palo. Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita. Il Milan affronterà in casa il Torino il prossimo sabato sera.Segui qui la diretta del secondo tempo di Bologna-Milan dal Dall'Ara >>>