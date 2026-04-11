Ricci dopo Milan-Udinese: “A parte il modulo, bisogna vedere come stai in campo. Oggi…”

“Una partita non facile da analizzare. Per noi era importante, dovevamo dare un segnale che non c’è stato. La prima cosa che mi viene in mente è che in fase di possesso c’è stata troppa frenesia e questo ci ha portato a subire ripartenze. Poi abbiamo subito gol… Una serata da dimenticare. Bisogna far forza sul gruppo che si è creato da inizio stagione, abbiamo 63 punti ed un motivo c’è. È un momento difficile sicuramente che va attraversato, e l’unico modo per farle è tramite il lavoro in settimana e concentrarsi su noi stessi”.