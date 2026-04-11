Ricci dopo Milan-Udinese: “A parte il modulo, bisogna vedere come stai in campo. Oggi…”

Perché oggi non c’è stato questo segnale? Pesa lo scudetto andato? “Non è cambiato nulla, semplicemente è un momento di difficoltà all’interno di una stagione. Può capitare. Tante cose non ci vengono. Magari anche la partita di oggi per come si è messa ci ha portato a disunirci prima, a trovare meno compattezza ed ordine. Un risultato molto pesante, che non ci voleva. Dispiace per noi e per i tifosi. L’unico modo è voltare pagina”.
Questo modo di stare in campo è nelle vostre corde? “A parte il sistema di gioco che può essere 352 o 433, bisogna vedere come stai in campo. Oggi c’eravamo ma non c’eravamo, anche se qualcosa abbiamo creato. Non siamo riusciti a concretizzare. Magari sul 2-0 se era gol di Saelemaekers cambiava la partita, non lo so… Ci è mancato qualcosa rispetto alle altre partite, eravamo meno presenti. Ci deve far riflettere. Adesso l’unico modo è di pensare subito alla prossima”
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