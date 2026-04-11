Sulla prima vittoria contro il Milan: "Vittoria storica per l'Udinese? Sarebbe andata bene anche una vittoria per 1-0 contro un top team col Milan. A parte con la Juventus, abbiamo fatto punti con tutte le big del campionato. Stiamo crescendo, giochiamo senza pressioni e siamo in un momento di buona forma fisica. Spero che l'infortunio di Davis non sia serio. Ora dobbiamo stare coi piedi per terra e cercare di trovare altri due punti per migliorare il risultato della scorsa stagione".
Sul motivo per cui Zaniolo è uscito: "Sono molto contento della sua partita a livello tattico, anche per la sua prestazione difensiva. Ha lavorato duramente in difesa, con tanti sprint. Specialmente a livello mentale è stato un match duro. Probabilmente aveva il minutaggio per continuare la sua partita, però avevo bisogno di ricaricare la squadra a livello mentale. Dovevo togliere qualcuno e ho scelto lui perché sono l'allenatore devo prendere decisioni".
E poi una curiosità su Atta: "Arthur ha giocato tanto da numero 6 oggi, nel momento in cui gli ho detto di andare a fare il 10 era contrariato, ma dopo un minuto ha segnato".
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