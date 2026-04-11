PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese, Runjaić dopo il 3-0: “Probabilmente il Milan non si aspettava la nostra energia”

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Udinese, Runjaić dopo il 3-0: “Probabilmente il Milan non si aspettava la nostra energia”

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L'allenatore bianconero Kosta Runjaić ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e l'Udinese a 'San Siro'. Le parole a 'DAZN'
Redazione

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'Dazn' l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaić. Ecco le sue parole.

Questo è il momento massimo di crescita dell'Udinese? "Sono molto felice per la partita, ma questa non è stata una partita perfetta, non esistono partite perfette. Anche il Milan ha avuto diverse chance, ma noi abbiamo lottato e difeso molto bene. Oggi abbiamo giocato con fiducia e abbiamo mostrato tanto impegno. Probabilmente il Milan non si aspettava questo tipo di energie e battaglia. Alla fine è stato un match tirato, anche se non si direbbe dal risultato. Con un gol sarebbe cambiato tantissimo. Con l'energia in campo siamo riusciti ad attrarre la fortuna dalla nostra parte".

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Sulla prima vittoria contro il Milan: "Vittoria storica per l'Udinese? Sarebbe andata bene anche una vittoria per 1-0 contro un top team col Milan. A parte con la Juventus, abbiamo fatto punti con tutte le big del campionato. Stiamo crescendo, giochiamo senza pressioni e siamo in un momento di buona forma fisica. Spero che l'infortunio di Davis non sia serio. Ora dobbiamo stare coi piedi per terra e cercare di trovare altri due punti per migliorare il risultato della scorsa stagione".

Sul motivo per cui Zaniolo è uscito: "Sono molto contento della sua partita a livello tattico, anche per la sua prestazione difensiva. Ha lavorato duramente in difesa, con tanti sprint. Specialmente a livello mentale è stato un match duro. Probabilmente aveva il minutaggio per continuare la sua partita, però avevo bisogno di ricaricare la squadra a livello mentale. Dovevo togliere qualcuno e ho scelto lui perché sono l'allenatore devo prendere decisioni".

E poi una curiosità su Atta: "Arthur ha giocato tanto da numero 6 oggi, nel momento in cui gli ho detto di andare a fare il 10 era contrariato, ma dopo un minuto ha segnato".

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