Questo è il momento massimo di crescita dell'Udinese? "Sono molto felice per la partita, ma questa non è stata una partita perfetta, non esistono partite perfette. Anche il Milan ha avuto diverse chance, ma noi abbiamo lottato e difeso molto bene. Oggi abbiamo giocato con fiducia e abbiamo mostrato tanto impegno. Probabilmente il Milan non si aspettava questo tipo di energie e battaglia. Alla fine è stato un match tirato, anche se non si direbbe dal risultato. Con un gol sarebbe cambiato tantissimo. Con l'energia in campo siamo riusciti ad attrarre la fortuna dalla nostra parte".