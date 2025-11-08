Parma, le parole di Cuesta: “Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore”

"Abbiamo provato a sistemare le cose che non andavano nel primo tempo e abbiamo affrontato le difficoltà per fare quello che volevamo, quindi essere aggressivi nella pressione alta e dominanti nell'area avversaria. Ci siamo riusciti. Potevamo anche vincere anche se abbiamo preso delle ripartenze nelfinale che potevano farci perdere. Tanti alti e bassi e adesso a lavoro per migliorare. Loro bravi perché facevano dei movimenti che gli permettevano di avere più spazio. Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore".