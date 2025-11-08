PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, le parole di Cuesta: “Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore”

Parma, le parole di Cuesta: “Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore”

Carlos Cuesta, allenatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Carlos Cuesta, allenatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Abbiamo provato a sistemare le cose che non andavano nel primo tempo e abbiamo affrontato le difficoltà per fare quello che volevamo, quindi essere aggressivi nella pressione alta e dominanti nell'area avversaria. Ci siamo riusciti. Potevamo anche vincere anche se abbiamo preso delle ripartenze nelfinale che potevano farci perdere. Tanti alti e bassi e adesso a lavoro per migliorare. Loro bravi perché facevano dei movimenti che gli permettevano di avere più spazio. Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore".

Sulla squadra: "Prendiamo il positivo di quel che abbiamo fatto questa sera, i ragazzi si stanno adattando rapidamente e anche io cerco di adattarmi rapidamente. Per noi l'età non dev'essere un limite e dobbiamo usare tutti gli aspetti positivi, quindi l'entusiasmo e l'energia"

Su Bernabé: "Noi quel che proviamo è sfruttare le qualita a disposizione. In questa zona di campo abbiamo avuto infortuni lunghi come Oristanio e Ondreijka e abbiamo adattato dei giocatori per sfruttare di più questi spazi. Adrian ha la capacità di segnare e fare assist e cerchiamo di sfruttare queste qualità".

