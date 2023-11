Napoli in ansia per Zielisnki: diagnosticata l’angina

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, lascia il ritiro della Polonia. Per il giocatore diagnosticata l'angina

Piotr Zielinski lascia il ritiro della Nazionale polacca per un problema fisico. Il centrocampista del Napoli tornerà in Italia per essere monitorato. La Polonia ha comunicato le condizioni del centrocampista su X. Ecco il post.