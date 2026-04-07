Sul focus del Milan che, adesso, è soltanto la qualificazione in Champions League: «Come abbiamo fatto per tutto l’anno affrontiamo partita dopo partita, poi il campionato non finisce oggi, vediamo dove saremo alla fine».
Sul momento difficile del Milan: «Penso ci serva equilibrio, dobbiamo andare avanti come sempre fatto, ci ha portato a questo posto in classifica. Cerchiamo equilibrio e andiamo avanti come sempre fatto».
Sul vantaggio sulla quinta in classifica di 6 punti: «È un vantaggio, ma il nostro modo di affrontare questo campionato è guardare noi stessi, affrontare partita dopo partita e poi vedremo»
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