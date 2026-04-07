PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati De Winter dopo Napoli-Milan: “Poco fortunati sull’episodio. Ora penso serva equilibrio”

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De Winter dopo Napoli-Milan: “Poco fortunati sull’episodio. Ora penso serva equilibrio”

De Winter dopo Napoli-Milan: 'Poco fortunati sull'episodio. Ora penso serva equilibrio'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla gara: «Penso che sia stata una partita molto chiusa per entrambe. Ci sono state poche occasioni ma loro le hanno sfruttate. Loro si sono difesi bene, anche noi credo. Ma sull’episodio siamo stati poco fortunati. Merito loro che si sono difesi bene».

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Sul focus del Milan che, adesso, è soltanto la qualificazione in Champions League: «Come abbiamo fatto per tutto l’anno affrontiamo partita dopo partita, poi il campionato non finisce oggi, vediamo dove saremo alla fine».

Sul momento difficile del Milan: «Penso ci serva equilibrio, dobbiamo andare avanti come sempre fatto, ci ha portato a questo posto in classifica. Cerchiamo equilibrio e andiamo avanti come sempre fatto».

Sul vantaggio sulla quinta in classifica di 6 punti: «È un vantaggio, ma il nostro modo di affrontare questo campionato è guardare noi stessi, affrontare partita dopo partita e poi vedremo»

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