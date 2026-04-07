Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli

Koni De Winter , difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan , partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla gara: «Penso che sia stata una partita molto chiusa per entrambe. Ci sono state poche occasioni ma loro le hanno sfruttate. Loro si sono difesi bene, anche noi credo. Ma sull’episodio siamo stati poco fortunati. Merito loro che si sono difesi bene».