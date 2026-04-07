Su cosa ha deciso questo weekend: “Ha deciso che noi credo siamo fuori dalla lotta Scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo. Tra l’altro veniamo da due sconfitte fuori casa senza far gol. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi bisogna ritrovare la condizione con alcuni giocatori: Santiago Giménez è sei mesi che non gioca, Rafael Leão era da 12 giorni che non si allenava, Christian Pulisic è tornato dalla Nazionale. Fortunatamente gli altri stanno tutti bene ma in questo momento bisogna concentrarsi su quella che è la partita di sabato, dobbiamo lavorare e cercare di arrivare nelle migliori condizioni”.