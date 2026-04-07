Su cosa è mancato in questa stagione: “Abbiamo 63 punti e meritiamo questi. Con una partita non si risolve il discorso Champions ma una vittoria servirebbe per allungare su quelle dietro”.
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NAPOLI-MILAN
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Su cosa ha deciso questo weekend: “Ha deciso che noi credo siamo fuori dalla lotta Scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo. Tra l’altro veniamo da due sconfitte fuori casa senza far gol. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi bisogna ritrovare la condizione con alcuni giocatori: Santiago Giménez è sei mesi che non gioca, Rafael Leão era da 12 giorni che non si allenava, Christian Pulisic è tornato dalla Nazionale. Fortunatamente gli altri stanno tutti bene ma in questo momento bisogna concentrarsi su quella che è la partita di sabato, dobbiamo lavorare e cercare di arrivare nelle migliori condizioni”.
Su cosa è mancato in questa stagione: “Abbiamo 63 punti e meritiamo questi. Con una partita non si risolve il discorso Champions ma una vittoria servirebbe per allungare su quelle dietro”.
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