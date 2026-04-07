PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati De Winter nel post-partita di Napoli-Milan: “Se il mister decide di fare il 4-3-3, siamo pronti”

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De Winter nel post-partita di Napoli-Milan: “Se il mister decide di fare il 4-3-3, siamo pronti”

De Winter nel post-partita di Napoli-Milan: 'Se il mister decide di fare il 4-3-3, siamo pronti'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita decisa da un episodio e sul Milan scivolato al terzo posto in classifica: “Fa male che abbiamo perso la partita, poi la classifica si vede a fine stagione. Fa male adesso che abbiamo perso la partita. Andiamo avanti cercando di fare più punti possibili”.

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Sul Milan pronto per passare al 4-3-3: “Certo che siamo pronti a fare tutto quello che dice il mister. Se il mister decide di fare questo certo che siamo pronti”.

Sul Milan che ha creduto allo Scudetto, ormai scappato: “Credere è gratis, però noi da squadra guardiamo noi stessi, cerchiamo di fare più punti possibili, cerchiamo di vincere tutte le partite. Poi a fine anno si vede la classifica e vedi dove sei arrivato. Poi sognare è gratis, quindi …”.

Su Milan-Udinese di sabato a 'San Siro': “Molto importante fare punti e vincere. L’abbiamo cercato anche oggi e non è andata, ma vincere è sempre l’obiettivo”.

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