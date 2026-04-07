Sul Milan pronto per passare al 4-3-3 : “Certo che siamo pronti a fare tutto quello che dice il mister. Se il mister decide di fare questo certo che siamo pronti”.

Sul Milan che ha creduto allo Scudetto, ormai scappato: “Credere è gratis, però noi da squadra guardiamo noi stessi, cerchiamo di fare più punti possibili, cerchiamo di vincere tutte le partite. Poi a fine anno si vede la classifica e vedi dove sei arrivato. Poi sognare è gratis, quindi …”.