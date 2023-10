Napoli-Milan, il comunicato sulle modalità di accesso al ‘Maradona’

Ecco il comunicato del club partenopeo per accedere allo stadio 'Maradona' per assistere al match tra Napoli e Milan

(fonte: sscnapoli.it) In occasione della gara di Campionato contro il Milan, in programma domani alle ore 20:45, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.