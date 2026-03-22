Napoli-Milan, Auriemma sicuro: 'Si può vendicare l'immeritata sconfitta'

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Auriemma ha poi continuato: "Poi, il 6 aprile, dopo la sosta per le nazionali, con il Milan che andrà a giocare allo Stadio Maradona, il Napoli potrebbe anche vincere contro il Milan. Ci sta? Sì: in una gara di cartello, con tutto lo stadio pieno, si può fare risultato anche per vendicare la sconfitta, tutto sommato immeritata, della gara d’andata, quando il Napoli non riuscì neanche ad approfittare dell’uomo in più per provare a pareggiare. Se dovesse andare proprio così, come sto immaginando, come sto sognando, sapete che cosa accadrebbe? Che in classifica il Napoli scavalcherebbe il Milan battendolo nello scontro diretto. E sapete a quanti punti sarebbe dall’Inter capolista? Meno cinque. Meno cinque punti con sette giornate ancora da giocare".
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