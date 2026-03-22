Napoli-Milan, Auriemma sicuro: 'Si può vendicare l'immeritata sconfitta'

"Penso che potremmo farci delle grasse risate di qui a due giornate di campionato. Perché? Ve lo spiego subito. Nelle prossime due giornate l’Inter giocherà a Firenze contro la Fiorentina, una squadra ormai rinata: è tornata a essere quella formazione che tutti immaginavamo potesse fare un buon campionato a inizio stagione. E poi ci sarà lo scontro diretto Inter-Roma. Ora, ammettiamo per assurdo — anche se non succederà — che l’Inter possa pareggiare le prossime due partite: quindi un pareggio a Firenze e un altro contro la Roma. Due punti in due partite. Sempre per assurdo, immaginiamo che sia il Napoli a vincere le prossime due partite".