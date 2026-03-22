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SERIE A

Auriemma sicuro: “Il Napoli può vendicare l’immeritata sconfitta contro il Milan”

Napoli-Milan, Auriemma sicuro: 'Si può vendicare l'immeritata sconfitta'
Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista di fede napoletana Raffaele Auriemma ha parlato di Napoli-Milan, post pausa per le Nazionali
Redazione

Il noto giornalista di fede napoletana Raffaele Auriemma, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube ha commentato il campionato di Serie A a 9 partite dalla fine, con un riferimento specifico a Napoli-Milan dopo la sosta per le Nazionali. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Penso che potremmo farci delle grasse risate di qui a due giornate di campionato. Perché? Ve lo spiego subito. Nelle prossime due giornate l’Inter giocherà a Firenze contro la Fiorentina, una squadra ormai rinata: è tornata a essere quella formazione che tutti immaginavamo potesse fare un buon campionato a inizio stagione. E poi ci sarà lo scontro diretto Inter-Roma. Ora, ammettiamo per assurdo — anche se non succederà — che l’Inter possa pareggiare le prossime due partite: quindi un pareggio a Firenze e un altro contro la Roma. Due punti in due partite. Sempre per assurdo, immaginiamo che sia il Napoli a vincere le prossime due partite".

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Auriemma ha poi continuato: "Poi, il 6 aprile, dopo la sosta per le nazionali, con il Milan che andrà a giocare allo Stadio Maradona, il Napoli potrebbe anche vincere contro il Milan. Ci sta? Sì: in una gara di cartello, con tutto lo stadio pieno, si può fare risultato anche per vendicare la sconfitta, tutto sommato immeritata, della gara d’andata, quando il Napoli non riuscì neanche ad approfittare dell’uomo in più per provare a pareggiare. Se dovesse andare proprio così, come sto immaginando, come sto sognando, sapete che cosa accadrebbe? Che in classifica il Napoli scavalcherebbe il Milan battendolo nello scontro diretto. E sapete a quanti punti sarebbe dall’Inter capolista? Meno cinque. Meno cinque punti con sette giornate ancora da giocare".

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