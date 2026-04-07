Sul Milan che non ha un vero numero 9: "Ma no, abbiamo Niclas Füllkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Santiago Giménez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Rafael Leão e Christian Pulisic. Stiamo sereni verso l'Udinese e dopo mancheranno altre sei partite".
Su quanti minuti aveva nelle gambe Leão, entrato all'83': "Pensavo di inserirlo anche un po' prima, però era fermo da 12 giorni e non sapevo quanto minutaggio avesse nelle gambe".
Sul Milan fuori dalla corsa Scudetto: "Ci eravamo già chiamati fuori, l'obiettivo è la Champions, non sarà facile: c'è da lavorare molto. 16 punti sulla Juventus sono un buon vantaggio se torniamo a farne noi, altrimenti diventa pericoloso".
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