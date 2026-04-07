PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan, Allegri: “Leao? Pensavo di inserirlo anche un po’ prima. Ma non sapevo …”

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Napoli-Milan, Allegri: “Leao? Pensavo di inserirlo anche un po’ prima. Ma non sapevo …”

Napoli-Milan, Allegri: 'Leao? Pensavo di inserirlo anche un po' prima. Ma non sapevo ...'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Abbiamo cercato di fare gol, era una partita bloccata perché loro ti giocavano addosso per ripartire. Magari potevo fare altre cose, ma sapevo che un episodio l'avrebbe decisa e lo ha fatto a favore loro. Andavano sfruttati meglio i contropiede, e si poteva tirare di più. Ci sono state comunque delle situazioni, e sui passaggi sbagliati bisogna migliorare".

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Sul Milan che non ha un vero numero 9: "Ma no, abbiamo Niclas Füllkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Santiago Giménez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Rafael Leão e Christian Pulisic. Stiamo sereni verso l'Udinese e dopo mancheranno altre sei partite".

Su quanti minuti aveva nelle gambe Leão, entrato all'83': "Pensavo di inserirlo anche un po' prima, però era fermo da 12 giorni e non sapevo quanto minutaggio avesse nelle gambe".

Sul Milan fuori dalla corsa Scudetto: "Ci eravamo già chiamati fuori, l'obiettivo è la Champions, non sarà facile: c'è da lavorare molto. 16 punti sulla Juventus sono un buon vantaggio se torniamo a farne noi, altrimenti diventa pericoloso".

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