Sul Milan che non ha un vero numero 9: "Ma no, abbiamo Niclas Füllkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Santiago Giménez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Rafael Leão e Christian Pulisic. Stiamo sereni verso l'Udinese e dopo mancheranno altre sei partite".