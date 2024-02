Monza-Milan, rosso per Jovic: schiaffo in faccia a Izzo rivisto col VAR

Monza-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2023-24. I rossoneri stanno giocando allo 'U-Power Stadium'. Il Diavolo cerca continuità dopo la vittoria per 1-0 contro il Napoli. Rosso per Jovic per una sbracciata contro un giocatore del Monza, Izzo. Sanzione rivista dopo il VAR. Piove sul bagnato per i rossoneri che sono sotto di 2-0 e anche in dieci uomini. Serve un'impresa.