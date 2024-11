Monza-Milan, Nesta: “Regolamento folle, si rovina il calcio. Maldini fortissimo”

Monza-Milan, le parole di Alessandro Nesta a 'Sky'

"Andiamo via con rabbia, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto due grandi partite con Atalanta e Milan. Avevamo anche fatto un gol, ma è stato annullato. Il regolamento è folle, si sta rovinando il calcio. Si dovrebbe tornare ad arbitrare come una volta. Ma che fallo è quello a centrocampo? Dopo l'Atalanta ci hanno mandato a Monza delle scuse, ma noi perdiamo punti ragazzi. Il calcio di una volta era più semplice, si capiva subito il metro degli arbitri. Io ora non riesco più a capire. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il contrario. Oggi sembra che sia così, non si può saltare perché rischi di fare rigore".