Monza-Milan 4-2 al 90′: Pulisic straordinario non basta. Il Diavolo cade

Monza-Milan 4-2, il racconto del secondo tempo

Dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 per il Monza, inizia la ripresa. Pioli cambia subito tutto: dentro Pulisic, Leao e Reijnders per Okafor, Chukwueze e Adli. Rossoneri che partono subito in avanti dovendo recuperare un doppio svantaggio. Al 49' occasione per il Milan: fraseggio tra Florenzi e Reijnders. Palla per Pulisic che però sbaglia il tiro da buona posizione. Rosso per Jovic per una sbracciata contro un giocatore del Monza, Izzo. Sanzione rivista dopo il VAR. Entra Giroud per Bennacer. Partita che diventa quasi impossibile da recuperare per il Milan.