Monza-Milan 2-0 al 45′: Thiaw è un disastro. Diavolo in difficoltà

21' secondo tiro in porta del Milan , stavolta Chukwueze a giro. Tiro bello, ma troppo centrale. Al 24' bellissimo uno-due tra Bennacer e Jovic: Isma tira male col piattone. Ci prova anche il Monza: tiro da fuori di Carboni facile per Maignan. 30' gara chiuso, ritmo sempre più basso e occasioni che scarseggiano. Al 31' pericoloso il Monza : cross al centro di Carboni e Đurić sfiora il palo di testa. Dieci minuti al termine del primo tempo, non cambiano le dinamiche della partita, pochi spazio e occasioni.

Di Gregorio, portiere del Monza, esce dal campo dopo una brutta botta con un suo compagno di squadra. Al suo posto entra Sorrentino. Partita che si è fermata per molti minuti. Al 44' calcio di rigore per il Monza, fallo di Thiaw su Dani Mota. Pessina non sbaglia e porta avanti il Monza. 8 minuti di recupero. Risponde il Milan: palla che balla al centro dell'area del Monza, ma Theo non trova la porta. 2-0 Monza, ripartenza e ancora errore di Thiaw in copertura. Palla di Colpani per Dani Mota che non sbaglia. Il primo tempo si chiude con la punizione di Florenzi parata da Sorrentino.