Monza, ecco il dopo Berlusconi? Interesse del gruppo Red Bull

Come riporta Libero, dalla scomparsa di Silvio Berlusconi le voci di una cessione del Monza si sarebbero fatte sempre più insistenti. Un nome che starebbe circolando intorno alla proprietà del club brianzonolo sarebbe del gruppo Red Bull che, dopo i prestigiosi successi in Formula 1, è riuscita a portare una gestione di primo livello anche nel calcio con il Salisburgo in Austria e il Lipsia in Germania. Al momento sarebbero ancora delle sole ipotesi con la multinazionale da quasi 10 miliardi di euro di fatturato globale, che però potrebbe sfruttare diversi fattori accogliendo il Monza nel proprio bacino di squadre nel Mondo del calcio e non.