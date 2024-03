Joshua Zirkzee, obiettivo di calciomercato del Milan, ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, prima di lasciare il campo per infortunio

Atalanta-Bologna , sfida della 27^ giornata di Serie A, ha visto i rossoblù ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Thiago Motta , nome accostato alla monachina della prossima stagione del Milan , hanno trionfato per 2-1 , confermando il quarto posto in classifica.

Uno dei protagonisti della sfida è stato certamente Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 e obiettivo di mercato rossonero. Il centravanti olandese ha siglato la rete del momentaneo pareggio dal dischetto, rispondendo al vantaggio iniziale di Lookman. Si tratta della decima rete in Serie A in questa stagione. Zirkzee successivamente è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Dunque, saranno necessari accertamenti per valutare l'entità dello stop.