L'errore da evitare contro il Cagliari

Come detto il Milan deve per forza di cose vincere e molti stanno dando questo risultato per già acquisito, tanto che il focus di questi giorni non è sulla partita, ma è rivolto al futuro: voci sull'addio di Giorgio Furlani, di un possibile cambio a livello di AD e altro ancora. Tutto come se i tre punti contro il Cagliari fossero scontati, ma non è assolutamente così. La squadra di Pisacane è senza pesi visto che ha conquistato la salvezza matematica grazie alla vittoria contro il Torino e abbiamo già visto le prestazioni del Milan contro chi non aveva più nulla da dire a questo campionato: sconfitte pesanti contro Udinese, Sassuolo e Atalanta, due a San Siro, tra l'altro. Contro il Genoa, i rossoneri hanno giocato un secondo tempo di voglia e di grinta, ma non hanno certo brillato. Quindi occhio a sottovalutare la partita contro il Cagliari: la Champions League non è ancora assicurata, va conquistata.