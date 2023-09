Milan-Verona, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Dallo stop forzato al rientro in campo, tante cose erano cambiate in casa rossonera: Carlo Ancelotti aveva preso il posto di Fatih Terim in panchina, mentre in estate Pirlo, Rui Costa, Contra e Inzaghi erano stati i colpi da novanta di calciomercato. Nella prima metà di campionato, il Milan si confermò tra le squadre di vertice, in lotta per i piazzamenti in Champions League, e la sfida casalinga contro gli scaligeri - in programma alla penultima giornata del girone di andata - chiudeva il 2001 rossonero.