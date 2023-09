Milan-Verona, Pioli: “C’è troppa negatività attorno ai miei giocatori”

Sulle critiche a Leao e alla squadra : "Leao si è comportato bene, mi sembra che si esageri un po' nella negatività attorno ai miei giocatori. Sui miei giocatori ci metto la mia responsabilità, ho la fortuna di avere un gruppo coeso e compatto. Poi Leao a volte entra bene in partita altre volte no, ma sta facendo la sua strada. Deve solo continuare e sapere che quando diventi un grande giocatori devi sopportare le aspettative alte".

Su Krunic : "Krunic ha un problema muscolare, ha sentito qualcosa al flessore, sarà difficile averlo nelle prossime partite. Sto provando Adli, avrà le sue occasioni, l'importante è che i ragazzi siano sereni e compatti. In questo momento se manca Krunic abbiamo due giocatori, Adli e Reijnders. Però giocheranno tutti, oggi ho cambiato per necessità".

Sulla prestazione di Reijnders e il cambio di modulo: "Accentrando Florenzi, Reijnders doveva andare in profondità e anzi è stato un po' troppo fra le linee. Lo ha fatto bene, a volte è stato sfortunato nei rimpalli. Non è il sistema di gioco che fa vincere, sono i principi e i concetti. La cosa positiva è che in una mezza seduta di allenamento la squadra non ne ha risentito. Kjaer può sfruttare bene la difesa a 3, poi è chiaro che l'importante è giocare bene".