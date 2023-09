Milan-Verona, Pioli: “Tutti abbiamo voluto Leao capitano. Siamo un gruppo”

Sul 3-4-3 e la partita: "Ho dovuto cambiare ieri per Calabria e Theo, ho pensato di usare tutti i difensori centrali. Ho visto una squadra buona. Il Verona era presente, non sempre siamo stati puliti e non abbiamo chiuso la partita".

Su Kjaer e Florenzi: "Sono dei leader del nostro gruppo. Conoscono queste situazioni. Poi sono giocatori forti che ci possono dare un contributo importante".

Su Leao: "Siamo un gruppo, che sbaglia, ma non manchiamo di sostegno e di solidarietà. Lo facciamo con i fatti. Tutti abbiamo voluto Rafa capitano, vinciamo e perdiamo insieme. Lui ha risposto. Ha caricato Bartesaghi, sono contento per lui. Ce ne saranno altre di possibilità per lui".

Sui nuovi e sul modulo: "Stiamo bene, ma non è ancora finita: Reijnders e Musah mi hanno detto che è dura in Italia. Sono giocatori forti e fatti, non sono giovani da fare crescere. Si stanno inserendo molto bene. Avranno bisogno ancora di tempo".

