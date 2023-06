Milan-Verona, i numeri stagionali: media spettatori record a San Siro

L'iniziativa del club rossonero in favore dell'Emilia Romagna

Inoltre, in occasione di Milan-Hellas Verona, a testimonianza dell'attenzione che da sempre rivolge alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo (dalla recente pandemia globale al conflitto in Ucraina) AC Milan dimostrerà la propria vicinanza alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dalla recente alluvione destinando alcuni ingressi gratuiti per assistere dal vivo alla partita a tifosi e tifose del Milan Club Faenza".