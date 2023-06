Milan-Verona, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Il pesante successo di Torino ai danni della Juventus ha permesso al Milan di festeggiare con anticipo l'ingresso nella massima competizione europea che verrà. Contro un Hellas Verona a caccia di determinanti punti salvezza, però, per i rossoneri sarà vietato abbassare la guardia per regalare un'ultima soddisfazione ai propri tifosi - previsti in abbondanza anche in questo turno conclusivo di campionato. Con quest'obiettivo in mente, a San Siro dovrebbe scendere in campo un Milan nel segno della continuità rispetto alle ultime uscite: Mister Pioli dovrebbe infatti confermare in blocco l'undici titolare osservato contro Sampdoria prima, e Juventus poi. Ballottaggio in vista tra Rade Krunić e Tommaso Pobega per una maglia al centro del campo, ma non sono escluse altre possibili sorprese - mentre non sarà a disposizione Zlatan Ibrahimović.

"Domani dovremo battere l'Hellas Verona perché siamo il Milan, perché giocheremo - ancora una volta - davanti a oltre 70mila tifosi e potremmo inoltre diventare la seconda squadra con più punti casalinghi dopo il Napoli", le parole in conferenza stampa di Mister Pioli. "Non ci servono motivazioni extra, abbiamo il dovere di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. La classifica è sempre importante, vogliamo assolutamente ottenere i tre punti anche se l'Hellas sarà altamente motivato. Dobbiamo dare il massimo e rimanere concentrati su noi stessi".

QUI HELLAS VERONA

I gialloblù sono reduci dal pari casalingo - incassato in pieno recupero - contro l'Empoli. L'1-1 del Bentegodi ha costretto i veneti agli straordinari in vista di quest'ultima giornata di A: i 31 punti conquistati fin qui - esattamente come lo Spezia, impegnato a Roma - non lasciano tranquillo un Hellas chiamato a fare risultato a San Siro per sperare di salvarsi. Le possibilità di permanenza nel massimo campionato italiano potrebbero restare aperte anche in caso di ko: con una contemporanea sconfitta spezzina, si giocherebbe infatti lo spareggio salvezza in gara secca. Nessuno squalificato, Mister Zaffaroni sembra intenzionato a confermare in gran numero la squadra che ha affrontato i toscani di Zanetti, con - in aggiunta - gli importanti rientri dal primo minuto dell'ex rossonero Simone Verdi, chiamato a portare imprevedibilità e gol, e Marco Faraoni. Gaich, marcatore nell'uscita più recente, parte favorito su Đurić come riferimento offensivo.

DOVE GUARDARE MILAN-HELLAS VERONA

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Hellas Verona in un paese diverso, invece, è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere, poi, anche la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i profili social ufficiali.

QUI SERIE A

Sarà Paolo Valeri a dirigere Milan-Hellas Verona. Per l'esperto fischietto di Roma, la prossima sarà la gara numero 224 nel massimo campionato italiano. Ben 33 i precedenti con i rossoneri per l'arbitro classe 1978, zero invece in questa stagione di Serie A. L'ultima designazione con il Milan protagonista nel rettangolo di gioco risale infatti all'1 maggio 2022, data del successo (1-0) sulla Fiorentina nella corsa Scudetto. Ad accompagnarlo gli assistenti Giallatini e Preti, insieme al quarto uomo Volpi. Mariani al VAR, assistito da Muto.

La 38ª giornata di Serie A emetterà gli ultimi verdetti di questa stagione. Il turno conclusivo di questo campionato si è aperto venerdì 2 giugno con Sassuolo-Fiorentina 1-3. Tre partite giocate ieri, sabato 3 giugno: Torino-Inter 0-1, Cremonese-Salernitana 2-0 ed Empoli-Lazio 0-2. Il primo match della domenica è in programma alle 18.30, Napoli-Sampdoria, ma le partite più attese sono tutte alle 21.00: occhi puntati su Milan-Hellas Verona e Roma-Spezia, ma scenderanno in campo anche Atalanta-Monza, Lecce-Bologna e Udinese-Juventus. In palio piazzamenti europei e permanenza in massima serie.

Questa la classifica di Serie A: Napoli 87; Lazio* 74; Inter 72*; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* 43; Salernitana* 42; Lecce 36; Spezia e Hellas Verona 31; Cremonese* 27; Sampdoria 19. (* = una partita in più) LEGGI ANCHE: Milan, i numeri totali di Ibrahimovic con il Diavolo >>>