GodBye Zlatan, i numeri totali di Ibrahimovic con la maglia del Milan

Numeri impressionanti nella sua avventura al Milan!

Da lì, altri 37 gol e 11 assist forniti in 78 partite disputate con il Milan di Stefano Pioli, che da lui ha avuto una grande mano, sia in campo, sia fuori, per la crescita di un gruppo che, a fine 2019, sembrava essere allo sbando. Anche in questa seconda avventura al Milan, Ibrahimovic ha lasciato il segno, con lo Scudetto 2022 vinto dopo una prima parte di stagione a tutta birra.