Mercato Milan – Via Ibra, dentro Arnautovic? La richiesta del Bologna

La società felsinea, in realtà, starebbe facendo di tutto per convincerlo a restare. Si stanno adoperando, per il 'CorSport', i dirigenti Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio . Sembra, però, che Arnautovic abbia diversità di vedute con Thiago Motta e che, dunque, non voglia più restare alle dipendenze del tecnico oriundo.

Il Bologna non lo venderà per meno di 10 milioni

Da qui la volontà di Arnautovic di essere ceduto in questa sessione di calciomercato. Una volontà già comunicata in società e della quale il Milan, così come un paio di squadre in Premier League, sono già consapevoli. Il Bologna, però, ha messo dei paletti sulla cessione di Arnautovic. Ovvero, sarà accontentato soltanto in caso torneranno anche i numeri per il club rossoblu. Tradotto, secondo il quotidiano romano, Arnautovic è in vendita ma non in saldo.