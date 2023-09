Milan-Verona, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Ecco data e orario della conferenza che il tecnico Pioli terrà per presentare i temi principali di Milan-Verona, quinta gara della Serie A

Archiviato il pareggio in Champions contro il Newcastle è già tempo di pensare alla prossima partita, importante per trovare continuità. Il Milan sabato alle ore 15 giocherà contro il Verona a San Siro la gara valevole per la quinta giornata di campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani, 22 settembre alle ore 14, dal centro sportivo di Milanello, Stefano Pioli prenderà la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia.