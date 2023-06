Milan-Verona, la curiosità: le difficoltà di Leao | Serie A News

La curiosità di 'acmilan.com' su Milan-Verona relativa alle difficoltà di Rafael Leao in termini di gol segnati

(fonte: acmilan.com) L'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è stato appena raggiunto, ma vincere è sempre importante. Il Milan vuole rifarlo dopo la grande serata di Torino: per finire al meglio, per arrivare a quota 70 punti, per regalare un'altra gioia ai tifosi. Leggiamo le principali curiosità legate alla nostra 38ª giornata di Serie A contro l'Hellas Verona.