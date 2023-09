Nel secondo tempo di Milan-Verona, al minuto 75' entra Bartesaghi al posto di Florenzi. Esordio in Serie A per il giovane terzino

Nel secondo tempo di Milan-Verona, al minuto 75' entra Bartesaghi al posto di Florenzi. Esordio in Serie A per il giovane terzino. Emozioni dallo stadio che ha applaudito l'ingresso del difensore. Davvero un bel momento per Bartesaghi, uno dei pilastri del Milan Primavera.